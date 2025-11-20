Stage de théâtre et chant pour adultes Maison des Arts Bressuire

Stage de théâtre et chant pour adultes

Maison des Arts Bd Jacques Nérisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Cet atelier vous propose d’aller à la rencontre de la pratique du chant pour tisser des ponts avec le théâtre.

À partir du travail de la voix chantée, du corps chantant, de l’interprétation d’un chant et des polyphonies chorales nous chercherons les points communs et les différences entre ces deux pratiques artistiques.

Pendant ces deux jours, nous expérimentons

-les techniques vocales

-la posture corporelle du chanteur

-l’interprétation d’un chant

-quelques exercices de circle song

Tour à tour le stagiaire peut être acteur et spectateur, explorer le son de chaque côté de la scène, et comprendre l’importance de l’espace environnant dans le travail de la voix (chantée et parlée).

Animé par Pascale Rambeau. .

Maison des Arts Bd Jacques Nérisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 07 69 33 infos@theatre-du-bocage.com

