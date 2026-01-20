Stage de théâtre et d’improvisation Théâtre Pesmes

Stage de théâtre et d’improvisation

Théâtre 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12

Marie-Laure Vauthier Coquéau propose aux enfants de 7 à 13 ans un stage de théâtre et d’improvisation. .

Théâtre 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 98 48 75

