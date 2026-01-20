Stage de théâtre et d’improvisation Théâtre Pesmes
Stage de théâtre et d’improvisation Théâtre Pesmes mardi 10 février 2026.
Stage de théâtre et d’improvisation
Théâtre 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12
Marie-Laure Vauthier Coquéau propose aux enfants de 7 à 13 ans un stage de théâtre et d’improvisation. .
Théâtre 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 98 48 75
