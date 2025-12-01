Stage de théâtre et droits des enfants Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Viens faire du théâtre, rire, jouer et découvrir tes droits ! Ici, on apprend en bougeant : hurler, chanter, inventer, ça fait partie du voyage. On explore le consentement, les émotions, les bons et les mauvais secrets en toute sécurité. Tu vas apprendre à repérer le danger tout en t’amusant et en prenant confiance en toi. Un stage pour tracer ensemble ton chemin de liberté, avec puissance et légèreté.

Stage organisée par la Compagnie Xadur pour les enfants entre 5 et 12 ans.

Du lundi 29 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 15h00 à 16h30

payant

12,15 euros.

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4599/16-vacances-de-noel-stage-theatre-et-droits-des-enfants-5-12-ans-du-29-au-31-decembre-2025-de-15h-a-16h30.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/