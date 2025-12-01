Stage de théâtre et voix « Spéléophonie® » Quai de scène Bourg-lès-Valence

Stage de théâtre et voix « Spéléophonie® » Quai de scène Bourg-lès-Valence vendredi 12 décembre 2025.

Stage de théâtre et voix « Spéléophonie® »

Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 170 – 170 – 170 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

La Spéléophonie® propose de partir à sa découverte en 4 étapes mieux connaître sa voix par l’anatomie, faire des liens avec son histoire et son environnement, reconnecter sa voix à la joie, l’expérimenter dans une situation concrète.

.

Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 40 54 02 contact@quaidescene.com

English :

Spéléophonie® offers a 4-step discovery process: learning more about your voice through anatomy, making links with your history and environment, reconnecting your voice to joy, and experimenting with it in a concrete situation.

German :

Die Speleophonie® schlägt vor, in vier Schritten auf Entdeckungsreise zu gehen: die Stimme durch die Anatomie besser kennenlernen, Verbindungen zu ihrer Geschichte und ihrer Umgebung herstellen, die Stimme wieder mit der Freude verbinden und mit ihr in einer konkreten Situation experimentieren.

Italiano :

La Spéléophonie® offre un processo di scoperta in 4 fasi: conoscere meglio la voce attraverso l’anatomia, creare collegamenti con la storia e l’ambiente, ricollegare la voce alla gioia e sperimentarla in una situazione concreta.

Espanol :

Spéléophonie® propone un proceso de descubrimiento en 4 etapas: conocer mejor su voz a través de la anatomía, establecer vínculos con su historia y su entorno, reconectar su voz con la alegría y experimentar con ella en una situación concreta.

L’événement Stage de théâtre et voix « Spéléophonie® » Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-03 par Valence Romans Tourisme