Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS
lundi 6 juillet 2026 · Association Les Enfants de la Goutte d'Or (EGDO) · PARIS
Informations pratiques
La Compagnie Les Hyménoptères et l’Association Les Enfants de la Goutte d’Or proposent un stage de théâtre gratuit destiné aux adolescent·e·s de 11 à 18 ans.
Pendant cinq après-midis, les participant·e·s seront invité·e·s à explorer, à travers le jeu théâtral, l’improvisation et l’écriture collective, les sujets qui les touchent directement : leurs émotions, leurs colères, leurs préoccupations, leurs rêves et leur regard sur le monde.
Ce stage est conçu comme un espace d’expression, de rencontre et de création où chacun·e pourra développer sa confiance, son imagination, sa prise de parole et son écoute des autres. Ensemble, les participant·e·s construiront des scènes originales à partir de leurs idées et de leurs expériences.
La semaine se conclura par une présentation publique des créations réalisées collectivement durant le stage.
Ouvert à tous·tes les adolescent·e·s, débutant·e·s ou déjà initié·e·s à la pratique théâtrale.
Un stage de théâtre gratuit pour créer, jouer et prendre la parole entre adolescent·e·s à la Goutte d’Or
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
gratuit
Inscription gratuite sur réservation par téléphone au 01 42 52 69 48 ou par e-mail à cieleshymenopteres@gmail.com
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T17:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T17:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T17:00:00+02:00
Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) 25 rue de Chartres 75018 PARIS
https://sites.google.com/view/compagnieleshymenopteres +33142526948 cieleshymenopteres@gmail.com
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