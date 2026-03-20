Stage de théâtre improvisation Domérat
Stage de théâtre improvisation Domérat jeudi 9 avril 2026.
Stage de théâtre improvisation
Domérat Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-09
L’associatrion Domer’Art Toi vous propose ce stage sur réservation jeudi 9 et vendredi 10 avril 2026
– 10h30-12h pour les 7-12 ans
– 14h-16h pour les + de 12 ans.
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Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 14 68 56 domerarttoi@gmail.com
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English :
The Domer’Art Toi association offers this workshop on Thursday April 9 and Friday April 10, 2026:
– 10h30-12h for 7-12 year olds
– 2pm-4pm: for over 12s.
L’événement Stage de théâtre improvisation Domérat a été mis à jour le 2026-03-16 par Montluçon Tourisme