Stage de théâtre Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Du lundi 16 au jeudi 19 février 2026. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-19
2026-02-16
Stage de théâtre avec un intervenant théâtre
De 9h à 12h pour le 8-11 ans
De 14h à 17h pour les 12-16 ans .
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 54
English :
Theater workshop with a theater instructor
