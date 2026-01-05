Stage de théâtre Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Stage de théâtre

Du lundi 16 au jeudi 19 février 2026. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-19

Stage de théâtre avec un intervenant théâtre

De 9h à 12h pour le 8-11 ans

De 14h à 17h pour les 12-16 ans .

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 54

English :

Theater workshop with a theater instructor

