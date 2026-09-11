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Stage de Théâtre Jeune Public : Livres en Scène Ciné théâtre Bonne Garde Nantes

lundi 26 octobre 2026 · Ciné théâtre Bonne Garde · Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Lieu
Ciné théâtre Bonne Garde
Adresse
2 rue Paul Théry
Ville
Nantes

Stage de Théâtre Jeune Public : Livres en Scène Ciné théâtre Bonne Garde Nantes 26 – 29 octobre

Pendant une semaine, la compagnie s’installe au Ciné-Théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-26T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-29T12:00:00.000+01:00

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Ciné théâtre Bonne Garde 2 rue Paul Théry Nantes


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