AGENDA · Nantes
Stage de Théâtre Jeune Public : Livres en Scène Ciné théâtre Bonne Garde Nantes
lundi 26 octobre 2026 · Ciné théâtre Bonne Garde · Nantes
Informations pratiques
Stage de Théâtre Jeune Public : Livres en Scène Ciné théâtre Bonne Garde Nantes 26 – 29 octobre
Pendant une semaine, la compagnie s’installe au Ciné-Théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-26T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-29T12:00:00.000+01:00
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Ciné théâtre Bonne Garde 2 rue Paul Théry Nantes
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