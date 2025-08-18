Stage de théâtre Jouer, chercher, inclure Pioggiola

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : 850 – 850 – 850 EUR

Début : 2025-08-18 09:00:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

2025-08-18

L’Aria organise un stage de théâtre ouvert à tous « Jouer, chercher, inclure », co-construit par Marie Astier et Claire de Saint Martin, qui mêle travail théâtral et recherche universitaire.

A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net

English : Theater workshop: Playing, searching, including

Aria is organizing a theater workshop open to all: « Playing, researching, including », co-constructed by Marie Astier and Claire de Saint Martin, which combines theatrical work and university research.

German :

Aria organisiert einen für alle offenen Theaterkurs: « Spielen, suchen, einschließen », der von Marie Astier und Claire de Saint Martin mitgestaltet wird und Theaterarbeit und universitäre Forschung miteinander verbindet.

Italiano :

Aria organizza un corso di teatro aperto a tutti: « Giocare, ricercare, includere », co-costruito da Marie Astier e Claire de Saint Martin, che unisce lavoro teatrale e ricerca universitaria.

Espanol :

Aria organiza un curso de teatro abierto a todos: « Jugar, investigar, incluir », co-construido por Marie Astier y Claire de Saint Martin, que combina el trabajo teatral y la investigación universitaria.

L’événement Stage de théâtre Jouer, chercher, inclure Pioggiola a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne