Stage de théâtre Jouer, chercher, inclure Pioggiola

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Tarif : 850 – 850 – 850 EUR
Début : 2025-08-18 09:00:00
fin : 2025-08-27 18:00:00
2025-08-18
L’Aria organise un stage de théâtre ouvert à tous « Jouer, chercher, inclure », co-construit par Marie Astier et Claire de Saint Martin, qui mêle travail théâtral et recherche universitaire.
A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net
English : Theater workshop: Playing, searching, including
Aria is organizing a theater workshop open to all: « Playing, researching, including », co-constructed by Marie Astier and Claire de Saint Martin, which combines theatrical work and university research.
German :
Aria organisiert einen für alle offenen Theaterkurs: « Spielen, suchen, einschließen », der von Marie Astier und Claire de Saint Martin mitgestaltet wird und Theaterarbeit und universitäre Forschung miteinander verbindet.
Italiano :
Aria organizza un corso di teatro aperto a tutti: « Giocare, ricercare, includere », co-costruito da Marie Astier e Claire de Saint Martin, che unisce lavoro teatrale e ricerca universitaria.
Espanol :
Aria organiza un curso de teatro abierto a todos: « Jugar, investigar, incluir », co-construido por Marie Astier y Claire de Saint Martin, que combina el trabajo teatral y la investigación universitaria.
