Stage de théâtre Justice, scène, liberté Espace Boris Vian Montluçon

Stage de théâtre Justice, scène, liberté
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 16:30:00
2026-02-21 2026-02-22
Stage de jeu adulte avec Fabio Alessandrini autour de la pièce Un Juge .
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 06 e-moreau@cdntdi.com
English :
Adult acting workshop with Fabio Alessandrini based on the play Un Juge .
