Stage de théâtre

?? LÂCHEZ LES CLOWNS ! ??

Vivre l’instant présent

Transformer ses fragilités en force créatives

??Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Stage de théâtre à La Charité-sur-Loire

?? LÂCHEZ LES CLOWNS ! ??

Vivre l’instant présent

Transformer ses fragilités en force créatives

Animé par Le Mime Mario

Le clown est un funambule de l’émotion.

Il ne joue pas un personnage il s’appuie sur ce qu’il ressent, ici et maintenant, pour créer du lien.

Cette journée d’initiation est une invitation à

Accueillir ses émotions plutôt que les masquer.

Transformer ses fragilités en force créative.

Vivre pleinement l’instant présent grâce à l’improvisation.

Une expérience bienveillante pour apprendre à rire de soi, avec les autres, et repartir le cœur un peu plus léger.

?? Le stage est réservé aux adultes

?? Tous les niveaux (même grand débutant) sont acceptés .

??Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73 les.zunisvers@gmail.com

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English : Stage de théâtre

?? LÂCHEZ LES CLOWNS ! ??

Vivre l’instant présent

Transformer ses fragilités en force créatives

L’événement Stage de théâtre

?? LÂCHEZ LES CLOWNS ! ??

Vivre l’instant présent

Transformer ses fragilités en force créatives La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges