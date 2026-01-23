Stage de théâtre Salle du théâtre Le Chambon-sur-Lignon
Stage de théâtre Salle du théâtre Le Chambon-sur-Lignon lundi 9 février 2026.
Stage de théâtre
Salle du théâtre Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
+ 10€ de cotisation à l’asso pour les non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
Date(s) :
2026-02-09
Animé par Gaëlle Diraison, la compagnie Le coeur raconte .
3 séances d’1h30.
.
Salle du théâtre Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 79 80 68 gaelle.diraison@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosted by Gaëlle Diraison, Le coeur raconte company.
3 sessions of 1h30.
L’événement Stage de théâtre Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Haut-Lignon