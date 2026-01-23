Stage de théâtre Salle du théâtre Le Chambon-sur-Lignon

Stage de théâtre

Salle du théâtre Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

+ 10€ de cotisation à l’asso pour les non adhérents

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-11 11:30:00

2026-02-09

Animé par Gaëlle Diraison, la compagnie Le coeur raconte .

3 séances d’1h30.

Salle du théâtre Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 79 80 68 gaelle.diraison@gmail.com

