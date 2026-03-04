Stage de Théâtre Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Stage de Théâtre

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

10€ de cotisation à l’association Feu d’Artistique

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

2026-04-13

Stage de Théâtre pour les enfants et adolescents, de 6 ans à 14 ans. On se rencontre, on fait des jeux théâtraux, on crée nos personnages et on raconte une histoire.

.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 79 80 68 gaelle.diraison@gmail.com

English :

Theater workshop for children and teenagers, aged 6 to 14. We meet, play theatrical games, create characters and tell a story.

