Stage de Théâtre avenue André Chauvin Le Pègue mardi 15 juillet 2025.

avenue André Chauvin Salle des fêtes Le Pègue Drôme

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

+ 15€ d’adhésion à la compagnie

Début : Dimanche 2025-07-15

fin : 2025-07-24

2025-07-15

Stage de théâtre Pour enfants et adolescents par la compagnie Fleming Welt.

avenue André Chauvin Salle des fêtes Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 06 63 07 cieflemingwelt94@gmail.com

English :

Theater workshop for children and teenagers by the Fleming Welt company.

German :

Theaterpraktikum Für Kinder und Jugendliche von der Theatergruppe Fleming Welt.

Italiano :

Laboratorio teatrale per bambini e ragazzi a cura della compagnia Fleming Welt.

Espanol :

Taller de teatro para niños y adolescentes a cargo de la compañía Fleming Welt.

