Stage de théâtre | le Théâtre de La Gargouille salle du P’tit Chat Noir Bergerac

Stage de théâtre | le Théâtre de La Gargouille

salle du P’tit Chat Noir Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

2025-10-27

Et c’est toujours avec Amandine…avec elle vous aborderez:

l’expression corporelle, vocale, l’improvisation, la diction et l’imagination toutes les formes d’expression qui entrent en jeu dans l’art dramatique seront abordées sous la forme d’exercices ludiques.

Le but étant avant tout d’être à l’aise et en confiance.

Chaque séance commence par un échauffement corporel et vocal. Lancez vous, c’est pour tout le monde…! pas besoin d’expérience ou de disposition particulière..

On vous attend!

Sur réservation. .

salle du P’tit Chat Noir Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 54 76 theatrelagargouille@gmail.com

