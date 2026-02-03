Stage de théâtre : Les émotions – Cie Slash Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 10:00 – 17:00

Gratuit : non 120 € 120 € Billetterie : theatredusphinx.com Adulte

Stage les 14 et 15 février 2026 de 10h à 17h 2 jours pour travailler sur l’outil émotionnel sur un texte de votre choix su ! Être sincère dans une fiction, ça veut dire quoi ?L’art de jouer versus l’art d’interpréter, ça vous dit quelque chose ? Vous explorerez durant ce stage les techniques de lâcher-prise, de visualisation, de mémoire affective et de l’imaginaire . Vous découvrirez quels sont les chemins qui mènent à vivre, libérer et exprimer les émotions sur une scène. Stage encadré par Christèle Guéry, comédienne et metteuse en scène. – à partir de 16 ans et adultes- minimum 2 ans de théâtre

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com 06 43 29 32 53 https://www.theatredusphinx.com/



