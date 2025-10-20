Stage de théâtre Lignières

Lignières Cher

Début : Lundi 2025-10-20 09:30:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

Sur 5 matinées, les enfants de 6 à 15 ans apprendrons de façon ludique la respiration, l’articulation, la gestuelle, l’improvisation sur le thème du conte sous forme d’exercices et de jeux. Inscriptions nécessaires.

Aux côtés de Vincent de la compagnie du Mot Coeur, les enfants de 6 à 15 ans découvrirons le théâtre autour de la pièce La terre qui ne voulait plus tourner . Aperçu La planète, fatiguée, décide de s’arrêter de tourner. La Lune, le Soleil et Mars tentent de la raisonner, mais c’est un enfant qui va convaincre les hommes d’arrêter le massacre écologique pour calmer la Terre. 100 .

English :

Over 5 mornings, children aged 6 to 15 will learn breathing, articulation, gestures and improvisation on the theme of storytelling through exercises and games. Registration required.

German :

An fünf Vormittagen lernen Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren auf spielerische Weise Atmung, Artikulation, Gestik und Improvisation zum Thema Märchen in Form von Übungen und Spielen. Anmeldungen erforderlich.

Italiano :

Nel corso di 5 mattine, i bambini dai 6 ai 15 anni impareranno la respirazione, l’articolazione, il linguaggio del corpo e l’improvvisazione sul tema della narrazione attraverso esercizi e giochi. È necessaria l’iscrizione.

Espanol :

Durante 5 mañanas, los niños de 6 a 15 años aprenderán respiración, articulación, expresión corporal e improvisación sobre el tema de la narración a través de ejercicios y juegos. Inscripción obligatoria.

