Stage de théâtre » Livres en scène! » Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 27 octobre 2025 – 19 février 2026

La compagnie invite les enfants à découvrir le théâtre à travers la mise en espace de livres jeunesse, des jeux et des exercices autour de la voix et du corps. Les participants auront l’opportunité de s’immerger dans l’univers des « Livres en scène », des œuvres adaptées pour la scène. Cette expérience de création se déroule en compagnie de comédiens passionnés, permettant aux enfants de sauter à pieds joints dans le monde du théâtre.

Durant une semaine, le Ciné-Théâtre Bonne Garde se transforme en un véritable atelier de création. Les enfants pourront explorer des histoires captivantes, découvrir des décors enchanteurs et essayer des costumes variés, tout en développant leur créativité et leur confiance en eux.

Cette activité est ouverte aux enfants à partir de 5 ans, offrant une belle occasion d’apprendre tout en s’amusant.

Horaires: 10h à 12h

Inscription : 02 40 82 70 38

[livrequireve@gmail.com](mailto:livrequireve@gmail.com)

Lieu: Ciné-théâtre Bonne Garde 2 rue Paul Théry

44 200 Nantes. Tram, Pirmil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-27T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T12:00:00.000+01:00

Ciné-Théâtre Bonne Garde 2 rue Paul Théry 44200 Nantes