Stage de théâtre « Livres en scène! » du 27 au 30 Octobre 2025 Ciné théâtre Bonne Garde Nantes

27 – 30 octobre TARIF : 70€ / fratries 65 €

Découverte du théâtre par la mise en espace de livres jeunesse

de jeux et d’exercices autour de la voix et du corps dans l’espace.

Autour des « Livres en scène » (livres jeunesse adaptés pour la scène pour les enfants), la compagnie propose aux enfants de vivre une expérience de création avec les comédiens.

Pendant une semaine, la compagnie s’installeau Ciné-Théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes.

livrequireve@gmail.com

Ciné théâtre Bonne Garde 2 rue Paul Théry Nantes Sud Nantes 44200 Loire-Atlantique