Stage de théâtre Loudun

Stage de théâtre

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Rodrigue as-tu du coeur ? Est-ce que ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? Belle marquise vos beaux yeux me font mourir d’amour. On en a gros ! Luc, je suis ton père ! Roméo, pourquoi es-tu Roméo ?

Vous avez toujours rêvé de dire du Molière ? Becket ou Astier sans trembler ? Pendant un week-end venez découvrir ou affuter les outils qui vous permettront de donner la réplique, de vous engager pleinement dans un dialogue court avec l’appui de votre partenaire et avec assurance devant un public.

Engageons nous !..

Stage de théâtre, restitution publique dimanche 22 février avec Solène Wozniak-Queffélec de la Cie Blast

Tout public à partir de 16 ans .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 08 95 20 blast.compagnie@gmail.com

