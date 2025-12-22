Stage de théâtre Marche ou crève, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Stage de théâtre Marche ou crève

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

100 adolescents sont sur la ligne de départ de La Longue Marche. Le dernier à rester en course remportera la récompense. Sur le bord de la route et devant leurs écrans, des millions de spectateurs les regardent tomber un par un.

100 adolescents sont sur la ligne de départ de La Longue Marche. Le dernier à rester en course remportera la récompense. Sur le bord de la route et devant leurs écrans, des millions de spectateurs les regardent tomber un par un.

Nous travaillerons autour du mouvement continu et rechercherons les modes de représentation du suspense. Nous tenterons d’immerger nos spectateurs dans l’univers horrifique de Stephen King. Plus qu’un spectacle, de leur proposer une expérience.

Encadré par Rodolphe Dekowski .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

100 teenagers are on the starting line for La Longue Marche. The last one to stay in the race wins the prize. On the roadside and in front of their screens, millions of spectators watch them fall one by one.

L’événement Stage de théâtre Marche ou crève Caen a été mis à jour le 2025-12-22 par Calvados Attractivité