Stage de théâtre Günea (ex théâtre Tokia) Mauléon-Licharre

Stage de théâtre

Günea (ex théâtre Tokia) 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La compagnie de théâtre K’at woq vous invite à Mauléon.

Elle vous propose un stage de théâtre pour se reconnecter avec son corps, pour réveiller et reconnaître les émotions à travers le mouvement et l’action, développer l’écoute et la relation à l’autre. Pour adultes et adolescents. Sur inscription. .

Günea (ex théâtre Tokia) 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 99 58 52

