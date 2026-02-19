Stage de théâtre Günea (ex théâtre Tokia) Mauléon-Licharre
Günea (ex théâtre Tokia) 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
La compagnie de théâtre K’at woq vous invite à Mauléon.
Elle vous propose un stage de théâtre pour se reconnecter avec son corps, pour réveiller et reconnaître les émotions à travers le mouvement et l’action, développer l’écoute et la relation à l’autre. Pour adultes et adolescents. Sur inscription. .
Günea (ex théâtre Tokia) 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 99 58 52
