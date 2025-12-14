Stage de théâtre Mettre en scène Théâtre de La Poivrière Saint-Astier

Stage de théâtre Mettre en scène

Théâtre de La Poivrière 2 place Saint-Astier Saint-Astier Dordogne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Inventons-nous des histoires , avec la Baleine embusquée, pour les enfants de 10 à 13 ans (tous niveaux).

Expérimentation de différentes techniques de théâtre.

10h-16h, Théâtre La Poivrière

Tarif 60 €. Sur inscription, places limitées.

La Poivrière La Baleine embusquée 06 65 56 07 37

Théâtre de La Poivrière 2 place Saint-Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 56 07 37 cielabaleine@gmail.com

English : Stage de théâtre Mettre en scène

Inventons-nous des histoires , with La Baleine embusquée, for children aged 10 to 13 (all levels).

Experiment with different theatrical techniques.

10 a.m.-4 p.m., Théâtre La Poivrière

Price: 60? Registration required, places limited.

La Poivrière La Baleine embusquée 06 65 56 07 37

