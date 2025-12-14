Stage de théâtre Mettre en scène Théâtre de La Poivrière Saint-Astier
Stage de théâtre Mettre en scène Théâtre de La Poivrière Saint-Astier samedi 24 janvier 2026.
Stage de théâtre Mettre en scène
Théâtre de La Poivrière 2 place Saint-Astier Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24
Inventons-nous des histoires , avec la Baleine embusquée, pour les enfants de 10 à 13 ans (tous niveaux).
Expérimentation de différentes techniques de théâtre.
10h-16h, Théâtre La Poivrière
Tarif 60 €. Sur inscription, places limitées.
La Poivrière La Baleine embusquée 06 65 56 07 37
Théâtre de La Poivrière 2 place Saint-Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 56 07 37 cielabaleine@gmail.com
English : Stage de théâtre Mettre en scène
Inventons-nous des histoires , with La Baleine embusquée, for children aged 10 to 13 (all levels).
Experiment with different theatrical techniques.
10 a.m.-4 p.m., Théâtre La Poivrière
Price: 60? Registration required, places limited.
La Poivrière La Baleine embusquée 06 65 56 07 37
