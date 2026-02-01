Stage de théâtre orienté confiance – Accessible à tous Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 10:00 – 17:00

Gratuit : non 150 € 150 € les 2 joursRéservation :https://www.billetweb.fr/stage-theatre-oriente-confiance-zero-prerequis-juste-lenvie-dessayeralexandra.chauvel.pro@gmail.com06 71 40 23 68 Tout public

Stage proposé par Alexandra Chauvel, samedi 7 et dimanche 8 mars 2026 de 10h à 17h. But de ce stage :- Rendre accessible le théâtre à tous,- Faire vivre une expérience nouvelle,- Stimuler la créativité,- Créer une échapée libre,- Susciter du rire, de la légèreté ensemble,- Transmettre des outils pour générer de la confiance,- Créer de la surprise et le goût d’aller plus loin… Ce stage est pour :- Toute personne qui veut oser (prendre la parole, se montrer, créer du lien, jouer),- Les curieux, timides, extravertis, “trop dans la tête”, envie de souffle et de vivant. Ce stage n’est pas un stage “performance” ou “niveau conservatoire”, ni un espace de thérapie (même si ça peut faire du bien).“Ici, on ne force rien : on explore, on s’autorise, on construit ensemble”

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.billetweb.fr/stage-theatre-oriente-confiance-zero-prerequis-juste-lenvie-dessayer



Afficher la carte du lieu Compagnie du Café-Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

