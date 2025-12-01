Stage de théâtre « Panser et penser » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Avec Gaëlle Hausermann.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

With Gaëlle Hausermann.

German :

Mit Gaëlle Hausermann.

Italiano :

Con Gaëlle Hausermann.

Espanol :

Con Gaëlle Hausermann.

