Stage de théâtre parent-enfant

1 La Croux Bélâbre Indre

Tarif : 520 – 520 – EUR

520

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-20

Exercices de pratique théâtrale permettant de développer l’imaginaire, la confiance en soi, la créativité, l’adaptation à toute situation, la réactivité….

Pratique théâtrale basée sur l’improvisation et courts textes donnés en amont.

​ 520 .

1 La Croux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Practical theatrical exercises to develop imagination, self-confidence, creativity, adaptation to any situation, responsiveness, etc.

L’événement Stage de théâtre parent-enfant Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Brenne