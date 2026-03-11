Stage de théâtre parent-enfant Bélâbre
Stage de théâtre parent-enfant Bélâbre lundi 20 avril 2026.
Stage de théâtre parent-enfant
1 La Croux Bélâbre Indre
Tarif : 520 – 520 – EUR
520
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-20
Exercices de pratique théâtrale permettant de développer l’imaginaire, la confiance en soi, la créativité, l’adaptation à toute situation, la réactivité….
Pratique théâtrale basée sur l’improvisation et courts textes donnés en amont.
520 .
1 La Croux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11
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English :
Practical theatrical exercises to develop imagination, self-confidence, creativity, adaptation to any situation, responsiveness, etc.
L’événement Stage de théâtre parent-enfant Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Brenne