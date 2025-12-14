Stage de théâtre Espaces Pluriels Pau

Stage de théâtre

Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

Vous avez entre 17 et 24 ans ?

Vous avez envie de découvrir la pratique théâtrale ?

Le tnba, théâtre national de Bordeaux Aquitaine, propose un stage intensif de 5 jours du 16 au 20 février 2026 pour 10 personnes. Stage mené par des jeunes comédien·nes professionnel·les issu·es de l’école du tnba, dans les locaux d’Espaces Pluriels Pau.

Des cours d’interprétation, un travail du corps et de la voix, une sensibilisation aux formations théâtrales vous sont proposés du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Aucune expérience en matière de théâtre n’est requise, mais une présence sur toute la semaine est obligatoire.

Information inscription en ligne jusqu’au 31 janvier 2026 dans la limite des places disponibles.

Les conditions s’engager sur la semaine entière (pas de dérogation possible), être capable de venir par ses propres moyens. .

Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine rp@tnba.org

