Stage de théâtre poésie des oracles, le mythe de Narcisse et Echo Centre culturel du Passage Le Passage

Stage de théâtre poésie des oracles, le mythe de Narcisse et Echo

Centre culturel du Passage 2 Avenue de Consuegra Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

La compagnie PerBacco propose un parcours théâtral sur les mythes et l’improvisation poétique, le théâtre des origines, la performance, l’écoute, le chœur, les actes poétiques, l’écriture créative et la poésie primitive, naturelle. Nous allons explorer le mythe de Narcisse et Écho, les symboles cachés, la transformation, l’effet miroir et la puissance de l’écho. Merci d’apporter votre propre miroir. .

Centre culturel du Passage 2 Avenue de Consuegra Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 00 98 98 compagnie.perbacco@gmail.com

English : Stage de théâtre poésie des oracles, le mythe de Narcisse et Echo

The PerBacco company offers a theatrical journey through myths and poetic improvisation, theater of origins, performance, listening, singing, poetic acts, creative writing and primitive, natural poetry.

