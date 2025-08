Stage de théâtre pour adultes Salle BELON Riec-sur-Bélon

Salle BELON Rue de la Paix Riec-sur-Bélon

Début : 2025-11-09 12:15:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Ces stages s’adressent à des adultes qui souhaitent découvrir et expérimenter le théâtre sans s’engager pour une représentation publique. On peut suivre un seul ou tous les stages, au choix. A chaque séance, un nouveau thème de travail.



Inscription en ligne possible sur helloasso.

Sinon télécharger la fiche d’inscription ci-jointe et l’envoyer par mail ou téléphoner!

Dates

• 2025 > 12/10 09/11 14/12

• 2026 > 04/01 15/02 15/03 19/04 .

Salle BELON Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81

