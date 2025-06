Loire-Atlantique

Stage de théâtre pour enfants – Atelier du Livre qui Rêve Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 7 juillet 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-07 10:00 – 12:00

Gratuit : non 70 € / 65 € 70 € – Fratries 65 €Réservations : helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/adhesions/livres-en-scene-stage-de-theatre-juillet-2025 Jeune Public

Découverte du théâtre par la mise en espace de livres jeunesse, de jeux et d’exercices autour de la voix et du corps dans l’espace. Autour des « Livres en scène » (livres jeunesse adaptés pour la scène pour les enfants), la compagnie propose aux enfants à partir de 5 ans de vivre une expérience de création avec les comédiens. Pendant une semaine, la compagnie s’installe au Ciné-théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes.POUR SAUTER À PIEDS JOINTS DANS LE MONDE DU THÉÂTRE Stage du Lundi 7 juillet 2025 au Jeudi 10 juillet 2025 de 10h à 12h

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 https://www.helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/adhesions/livres-en-scene-stage-de-theatre-juillet-2025