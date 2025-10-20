Stage de théâtre pour enfants et adolescents Salle Ar Vro Bagan Plouguerneau

Stage de théâtre pour enfants et adolescents Salle Ar Vro Bagan Plouguerneau lundi 20 octobre 2025.

Stage de théâtre pour enfants et adolescents

Salle Ar Vro Bagan 95 Hellez Tosta Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-20 10:30:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-20 2025-10-23

Ar Vro Bagan propose sur quatre jours un stage de théâtre pour enfants et adolescents de 6 à 14 ans. Le stage se conclut par une représentation sur scène devant les parents et amis.

Ar Vro Bagan dispose d’un nombre important de costumes et de décors qu’elle met au service des stages. Un technicien professionnel s’occupe également de la régie son et lumière afin de proposer une véritable expérience de théâtre à l’issue de ces quatre jours.

Le stage peut être effectué en breton (le matin, entre 10h30 et 12h) ou en français (entre 14h et 15h30).

Une manière ludique de travailler l’espace, le corps, la voix…

Jouer avec un groupe et interpréter des rôles différents !

Apprendre une petite pièce de théâtre qui sera jouée devant un public (familles, amis…) .

Salle Ar Vro Bagan 95 Hellez Tosta Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 06

