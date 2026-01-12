Stage de Théâtre pour enfants Salle Belon Riec-sur-Bélon

Stage de Théâtre pour enfants

Salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 13:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Pendant les vacances de février, 3 après-midi d’atelier théâtre pour les enfants sur un thème les mondes imaginaires .

Avec Pascal Guin, comédien professionnel et animateur d’ateliers théâtre, les enfants vivent pendant 3 jours une aventure théâtrale autour des mondes imaginaires qu’ils s’amuseront à incarner dans des jeux et exercices de théâtre. Ils seront invités à venir déguiser pour valoriser leur imaginaire. Chaque jour, l’atelier dure 2h30, se déroule dans la détente et s’achève par un goûter partagé.

Le théâtre présente beaucoup d’atouts dans le développement de la confiance en soi et de la vie ensemble le jeu et la discipline du groupe aident l’enfant à canaliser son énergie et son imagination vers une réalisation qui lui donne toujours beaucoup de plaisir. Bien que, dans ces ateliers, il n’y ait pas de textes à apprendre ni de spectacle à la fin, les enfants jouent des personnages, des rôles tout au long de l’atelier. .

Salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de Théâtre pour enfants

L’événement Stage de Théâtre pour enfants Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-01-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS