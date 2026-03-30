Stage de théâtre pour les ados 09 11 ans Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Stage de théâtre pour les ados 09 11 ans

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-09

Un stage pour s’amuser et jouer ! Pendant deux matinées, les enfants découvrent le théâtre à travers des petits jeux, des exercices collectifs et des improvisations guidées. Ils éveillent leur imagination, développent leur écoute et prennent plaisir à jouer ensemble. Des vacances pour inventer, créer et partager ! .

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 56 70 80 theatre-scaramuccia@gmail.com

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English : Stage de théâtre pour les ados 09 11 ans

L’événement Stage de théâtre pour les ados 09 11 ans Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque