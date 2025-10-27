Stage de théâtre pour les enfants Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Stage de théâtre pour les enfants Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes lundi 27 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-27 10:00 – 12:00

Gratuit : non 70 € / fratries : 65 € Jeune Public

Par la compagnie L’Atelier du livre qui rêveDécouverte du théâtre par la mise en espace de livres jeunesse, de jeux et d’exercices autour de la voix et du corps dans l’espace.Autour des « Livres en scène » (livres jeunesse adaptés pour la scène pour les enfants), la compagnie propose aux enfants de vivre une expérience de création avec les comédiens. Pendant une semaine, la compagnie s’installe au Ciné-Théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes.Stage du lundi 27 au jeudi 30 octobre (4 matinées, de 10h à 12h)

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 https://www.helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/adhesions/livres-en-scene-stage-de-theatre-octobre-2025