Stage de théâtre pour les enfants Route de Mesquer Piriac-sur-Mer

Stage de théâtre pour les enfants
Route de Mesquer Espace Kerdinio salle Dumet Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-20 16:00:00
fin : 2025-10-23 17:30:00
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24
Un stage de théâtre est proposé pour les enfants de 6 à 14 ans pendant les vacances de la Toussaint.
Pour toute information, merci de contacter par mail challebout@gmail.com ou par telephone. .
Route de Mesquer Espace Kerdinio salle Dumet Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 49 15 96
