Stage de Théâtre Rion-des-Landes

Stage de Théâtre

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Stage de Théâtre pour enfant avec Lucas.

Sur inscription Prévoir un pique nique

Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 53 66 89

English : Stage de Théâtre

Theater workshop for children with Lucas.

Registration required Bring your own picnic

