Stage de Théâtre Rion-des-Landes
Stage de Théâtre Rion-des-Landes samedi 21 février 2026.
Stage de Théâtre
Rue de Maa Rion-des-Landes Landes
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Stage de Théâtre pour enfant avec Lucas.
Sur inscription Prévoir un pique nique
Stage de Théâtre pour enfant avec Lucas.
Sur inscription Prévoir un pique nique .
Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 53 66 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de Théâtre
Theater workshop for children with Lucas.
Registration required Bring your own picnic
L’événement Stage de Théâtre Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Tartas