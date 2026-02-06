Stage de théâtre La Mégisserie Saint-Junien

Stage de théâtre

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-14

Paul Francesconi, auteur et metteur en scène, a le plaisir de vous convier à un stage de théâtre qu’il a choisi de vous présenter avec ses mots.

Le stage se focalise particulièrement sur le jeu, l’imaginaire, la construction du personnage et le plaisir du théâtre comme art collectif.

Que ce soit vos premiers pas sur scène, ou que vous ayez déjà de l’expérience, n’hésitez pas à vous inscrire. Nous repartons des bases pour créer notre propre monde, ensemble.

Nous vous attendons ! Paul Francesconi

Pour les jeunes de 14 à 19 ans.

Le stage est gratuit et se déroulera à La Mégisserie aux dates suivantes

– Samedi 14 février 13h 18h

– Lundi 16 février 9h 16h

– Mardi 17 février 9h 16h

La présence sur les 3 jours de stage est vivement conseillée.

Il sera possible, les 16 et 17 février, de manger sur place en apportant son pique-nique. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de théâtre

L’événement Stage de théâtre Saint-Junien a été mis à jour le 2026-02-03 par Terres de Limousin