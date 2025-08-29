Stage de Théâtre Saint-Valery-en-Caux
Stage de Théâtre Saint-Valery-en-Caux samedi 17 janvier 2026.
Stage de Théâtre
14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-01-17
fin : 2026-01-18
Stage de théâtre, en lien avec le spectacle Le Songe d’une nuit d’été, animé par le metteur en scène Arnaud Anckaert. Nous aborderons la langue propre à Shakespeare, les situations, la dynamique du texte. À partir de scènes choisies, vous travaillerez la voix, la projection, le rapport au public et le rapport au partenaire.
Ce stage est proposé à partir de 18 ans, sans niveau prérequis. 60 €/personne
Samedi 17 janvier de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche 18 janvier de 10h à 13h .
14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41
