Stage de Théâtre Saint-Valery-en-Caux

Stage de théâtre, en lien avec le spectacle Le Songe d’une nuit d’été, animé par le metteur en scène Arnaud Anckaert. Nous aborderons la langue propre à Shakespeare, les situations, la dynamique du texte. À partir de scènes choisies, vous travaillerez la voix, la projection, le rapport au public et le rapport au partenaire.

Ce stage est proposé à partir de 18 ans, sans niveau prérequis. 60 €/personne

Samedi 17 janvier de 10h à 13h et de 14h à 18h

Dimanche 18 janvier de 10h à 13h .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

