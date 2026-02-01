Stage de théâtre Staj C’hoariva 95 Hellez Tosta Plouguerneau
Stage de théâtre Staj C’hoariva
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-19 15:30:00
2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19
Ar Vro Bagan propose sur quatre jours un stage de théâtre pour enfants de 6 à 14 ans. Le stage se conclut par une représentation sur scène devant les parents et amis. En breton de 10h30 à 12h En français de 14h à 15h30. Sur inscription uniquement ! .
