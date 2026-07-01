Stage de théâtre Hébécrevon Thèreval
lundi 20 juillet 2026 · Hébécrevon · Thèreval
Informations pratiques
Thèreval
Stage de théâtre
Hébécrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
Le collectif Fiction-contre-fiction organise un stage de théâtre dans la salle du Triangle du 20 au 24 août !
Ce stage est ouvert à toutes et tous, pratiquants comme débutants, à partir de 10 ans.
Les inscriptions sont ouvertes ! Le tarif est fixé à 150€ par participant .
Hébécrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval 50180 Manche Normandie +33 7 66 80 72 57 contact@fictioncontrefiction.fr
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English : Stage de théâtre
L’événement Stage de théâtre Thèreval a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Saint-Lô