Stage de théâtre

Salle des fêtes Torxé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Nous sommes la Compagnie Soleil Glacé, basée à Limoges. Elle travaille régulièrement avec la Réunion, d’où Paul Francesconi, l’auteur et metteur en scène, est originaire.

.

Salle des fêtes Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 63 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Stage de théâtre Torxé a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge