Stage de théâtre Torxé
Salle des fêtes Torxé Charente-Maritime
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
2026-04-18
Nous sommes la Compagnie Soleil Glacé, basée à Limoges. Elle travaille régulièrement avec la Réunion, d’où Paul Francesconi, l’auteur et metteur en scène, est originaire.
Salle des fêtes Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 63 52
