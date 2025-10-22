Stage de théâtre 2 rue de la bride Tulle

2 Rue de la Bride Tulle Corrèze

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-24

C’est le moment idéal pour découvrir le théâtre, partager une belle expérience collective et vivre l’aventure d’un projet artistique ! Et pour les initiés, c’est l’occasion de plonger plus intensément dans la pratique et de construire ensemble un projet théâtral unique. Deux autres sessions auront lieu du 11 au février 2026 et du 08 au 10 avril 2026 Tarif 135 € si l’enfant s’engage sur les 3 sessions ou 50 € par session individuelle Adhésion saison scolaire 8 € – .

2 rue de la bride 2 Rue de la Bride Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 33 38 77 compagnieartensoi@gmail.com

