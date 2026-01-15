Stage de théâtre Salle Latreille Tulle

Stage de théâtre

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-11

C’est le moment idéal pour découvrir le théâtre, partager une belle expérience collective et vivre l’aventure d’un projet artistique ! Et pour les initiés, c’est l’occasion de plonger plus intensément dans la pratique et de construire ensemble un projet théâtral unique. Deux autres sessions auront lieu du 11 au 13 février pour les enfants à partir de 7 ans de 9 h à 12 h- Pour les collègien(ne)s de 14 h à 17 h Tarif 135 € si l’enfant s’engage sur les 3 sessions ou 50 € par session individuelle Adhésion saison scolaire 8 € – .

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 33 38 77 compagnieartensoi@gmail.com

English : Stage de théâtre

