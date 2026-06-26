Stage de tir à l’arc à cheval Lieu-dit Ty André Saint-Coulitz samedi 8 août 2026.

Saint-Coulitz

Stage de tir à l’arc à cheval

Lieu-dit Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Stage de tir à l’arc à cheval. A partir de 8 ans. .

Lieu-dit Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38

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English :

L’événement Stage de tir à l’arc à cheval Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE