Stage de tir à l’arc à cheval Lieu-dit Ty André Saint-Coulitz
Stage de tir à l’arc à cheval Lieu-dit Ty André Saint-Coulitz samedi 8 août 2026.
Saint-Coulitz
Stage de tir à l’arc à cheval
Lieu-dit Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Stage de tir à l’arc à cheval. A partir de 8 ans. .
Lieu-dit Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38
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English :
L’événement Stage de tir à l’arc à cheval Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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