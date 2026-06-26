UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de tir à l’arc à cheval Lieu-dit Ty André Saint-Coulitz

Stage de tir à l’arc à cheval Lieu-dit Ty André Saint-Coulitz samedi 8 août 2026.

Lieu
Lieu-dit Ty André
Adresse
Centre équestre Litli Hestur
Ville
29150 Saint-Coulitz
Département
Finistère
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Coulitz

Stage de tir à l’arc à cheval

Lieu-dit Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Stage de tir à l’arc à cheval. A partir de 8 ans.   .

Lieu-dit Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de tir à l’arc à cheval Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

À voir aussi à Saint-Coulitz (Finistère)