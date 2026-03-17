Stage de tir à l’arc enfants Charquemont
Stage de tir à l’arc enfants Charquemont mardi 7 avril 2026.
Stage de tir à l’arc enfants
Combe St Pierre Charquemont Doubs
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-09
Envie de découvrir le tir à l’arc, venez participer au stage organisé par Haut-Doubs Sport Nature. Durant 3 jours, découverte de l’activité, apprentissage des règles de sécurité, initiation aux gestes techniques, exercices et jeux réservés aux enfants. Réservé aux enfants de 8 à 12 ans. .
Combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 97 13 21 hautdoubssportnature@gmail.com
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English : Stage de tir à l’arc enfants
L’événement Stage de tir à l’arc enfants Charquemont a été mis à jour le 2026-03-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)