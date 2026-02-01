Stage de tissage Place de la Mairie Accous

Stage de tissage

Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 220 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Stage de tissage sur métier à tisser de table. 3 jours pour maitriser le métier à peigne envergeure et réaliser un tissu créatif, recyclé ou pratique. Public ados ou adulte.

Possibilité en demi-journée sur un petit métier de table, l’activité consiste à découvrir le geste du tisserand en tissant une étoffe de 30cm environ. L’activité s’adresse à toute personne motivée, enfant (à partir de 7 ans) et adulte. Sur inscription. Matériel fourni. .

Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 74 89 78 m.dufour612@laposte.net

