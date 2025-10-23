STAGE DE TISSAGE Langogne
STAGE DE TISSAGE Langogne jeudi 23 octobre 2025.
STAGE DE TISSAGE
23 Rue des Calquières Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-23
Myriam DUFOUR tisserande propose un stage de tissages sur des métiers à tisser de table ou des métiers à tisser 4 cadres.
Stage de 3 jours qui se déroulera au Musée de la Filature des Calquières.
Réservation obligatoire.
Myriam DUFOUR tisserande propose un stage de tissages sur des métiers à tisser de table ou des métiers à tisser 4 cadres.
Stage de 3 jours qui se déroulera au Musée de la Filature des Calquières.
Réservation obligatoire. .
23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 70 74 89 78 m.dufour612@laposte.net
English :
Weaver Myriam DUFOUR offers a weaving workshop on table looms or 4-frame looms.
This 3-day workshop will take place at the Musée de la Filature des Calquières.
Reservations required.
German :
Myriam DUFOUR Weberin bietet einen Workshop zum Weben auf Tischwebstühlen oder Webstühlen mit 4 Schäften an.
Der dreitägige Kurs findet im Musée de la Filature des Calquières statt.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
La tessitrice Myriam DUFOUR propone un corso di tessitura su telai da tavolo o a 4 telai.
Il corso, della durata di 3 giorni, si svolgerà presso il Musée de la Filature des Calquières.
È indispensabile la prenotazione.
Espanol :
La tejedora Myriam DUFOUR ofrece un curso de tejido en telar de mesa o telar de 4 bastidores.
Este curso de 3 días tendrá lugar en el Musée de la Filature des Calquières.
Imprescindible reservar.
L’événement STAGE DE TISSAGE Langogne a été mis à jour le 2025-09-11 par 48-OT Langogne