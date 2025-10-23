STAGE DE TISSAGE Langogne

STAGE DE TISSAGE Langogne jeudi 23 octobre 2025.

STAGE DE TISSAGE

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-23

Myriam DUFOUR tisserande propose un stage de tissages sur des métiers à tisser de table ou des métiers à tisser 4 cadres.

Stage de 3 jours qui se déroulera au Musée de la Filature des Calquières.

Réservation obligatoire.

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 70 74 89 78 m.dufour612@laposte.net

English :

Weaver Myriam DUFOUR offers a weaving workshop on table looms or 4-frame looms.

This 3-day workshop will take place at the Musée de la Filature des Calquières.

Reservations required.

German :

Myriam DUFOUR Weberin bietet einen Workshop zum Weben auf Tischwebstühlen oder Webstühlen mit 4 Schäften an.

Der dreitägige Kurs findet im Musée de la Filature des Calquières statt.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

La tessitrice Myriam DUFOUR propone un corso di tessitura su telai da tavolo o a 4 telai.

Il corso, della durata di 3 giorni, si svolgerà presso il Musée de la Filature des Calquières.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

La tejedora Myriam DUFOUR ofrece un curso de tejido en telar de mesa o telar de 4 bastidores.

Este curso de 3 días tendrá lugar en el Musée de la Filature des Calquières.

Imprescindible reservar.

