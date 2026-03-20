Stage de tissu aérien Aire-sur-l’Adour
Stage de tissu aérien Aire-sur-l’Adour mardi 14 avril 2026.
Stage de tissu aérien
Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Envie de découvrir le tissu aérien?
Alycia vous accueillera pendant les vacances scolaires venez vous initier ou évoluer vers de nouveaux mouvements !
Pas de prérequis nécessaires, juste de la motivation et une gourde d’eau
Il ne faut pas être bon pour commencer mais il faut commencer pour être bon !
Sur inscription places limitées
Pour les personnes débutantes et initiées
Mardi 14 avril 2026 de 17h à 18h30 12€ participant.e
Chapiteau de I’AFCA Quartier de la Plaine Aire sur l’Adour
Inscriptions et renseignements 05.58.71.66.94 direction@afca.cirque-adapte.net .
Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94
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English : Stage de tissu aérien
L’événement Stage de tissu aérien Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-17 par Tourisme Aire Eugénie