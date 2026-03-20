Stage de tissu aérien

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Envie de découvrir le tissu aérien?

Alycia vous accueillera pendant les vacances scolaires venez vous initier ou évoluer vers de nouveaux mouvements !

Pas de prérequis nécessaires, juste de la motivation et une gourde d’eau

Il ne faut pas être bon pour commencer mais il faut commencer pour être bon !

Sur inscription places limitées

Pour les personnes débutantes et initiées

Mardi 14 avril 2026 de 17h à 18h30 12€ participant.e

Chapiteau de I’AFCA Quartier de la Plaine Aire sur l’Adour

Inscriptions et renseignements 05.58.71.66.94 direction@afca.cirque-adapte.net .

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94

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English : Stage de tissu aérien

L’événement Stage de tissu aérien Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-17 par Tourisme Aire Eugénie