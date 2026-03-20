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Stage de tissu aérien Aire-sur-l’Adour

Stage de tissu aérien Aire-sur-l’Adour

Stage de tissu aérien Aire-sur-l’Adour jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Chapiteau de l'AFCA

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : 16 16 Tarif de base plein tarif

Stage de tissu aérien

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

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Alycia vous accueillera pendant les vacances scolaires venez vous initier ou évoluer vers de nouveaux mouvements !
Pas de prérequis nécessaires, juste de la motivation et une gourde d’eau
Il ne faut pas être bon pour commencer mais il faut commencer pour être bon !
Sur inscription places limitées
Pour les personnes débutantes et initiées
Jeudi 16 avril 2026 de 18h30 à 20h30 16€ participant.e
Chapiteau de I’AFCA Quartier de la Plaine Aire sur l’Adour
Inscriptions et renseignements 05.58.71.66.94 direction@afca.cirque-adapte.net   .

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94 

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English : Stage de tissu aérien

L’événement Stage de tissu aérien Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme Aire Eugénie